Asesinan a tiros al rapero estadounidense Pop Smoke

La joven promesa del rap estadounidense, Pop Smoke, ha sido asesinado a tiros en su mansión de Los Ángeles a manos de dos encapuchados que asaltaron su casa en lo que parece ser un intento de robo.



El rapero estaba en una casa en Hollywood Hills alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando dos hombres con sudaderas y máscaras irrumpieron en una casa según han explicado fuentes policiales. Le dispararon en múltiples ocasiones, además de golpearle y herirle.



El joven rapero fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, donde fue declarado muerto. Los sospechosos aún no han sido identificados, y tampoco se conoce si Smoke tenía algún tipo de relación con los encapuchados.



Así lo ha explicado TMZ, quien subraya que el cantante había logrado en los últimos meses una repentina popularidad, contando con más de un millón de seguidores en Instagram. Pop Smoke lanzó un álbum en julio y una de las canciones, "Welcome to the Party", explotó... fue considerada por muchos como la canción del verano. Nicki Minaj hizo un remix de la canción unos meses después. También hizo una canción, "Gatti", con Travis Scott .