Un hombre con problemas cardíacos muere tras no conseguir una cama de UCI en 43 hospitales

Ray DeMonia , un hombre de 73 años de Cullman, Alabama, EEUU, se convirtió en una víctima indirecta de los pacientes con covid19 que llenan los hospitales. El hombre, que presentaba problemas cardíacos , murió en un hospital de Misisipi, a unos 320 kilómetros de su casa, tras ser rechazado en 43 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según declaró su hija, Raven DeMonia, a The Washington Post .

La familia suplica en el obituario de DeMonia que todo el mundo se vacune contra la covid19 para evitar que a otros pacientes se les niegue la atención por falta de recursos. "En honor a Ray, por favor, vacúnate si no lo has hecho, en un esfuerzo por liberar recursos para emergencias no relacionadas con el coronavirus", señala el texto. Los familiares del difunto explicaron que murió el pasado 1 de septiembre, tres días antes de su 74 cumpleaños.