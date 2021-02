Hace unos días, el ministro de salud británico informaba que entre el 11% y el 15% de los británicos dudaban sobre ponerse la vacuna contra el coronavirus. Tras estos datos, la reina Isabel II realizó una entrevista en vídeo en directo para pedir a los británicos que no duden y que acudan a vacunarse cuando sean citados. "Pensad en los demás", añadió la monarca.



La reina realizó estas declaraciones durante una videollamada con los responsables de salud del país, encargados de la campaña de vacunación contra la covid19 que se está llevando a cabo en Reino Unido. Durante la llamada le preguntaron sobre cómo fue recibir la vacuna (la reina y el duque de Edimburgo fueron vacunados el pasado mes de enero) y si había sufrido algún efecto secundario. "No me dolió en absoluto", contestó la reina, "fue muy rápido y he recibido muchas cartas de personas que se han sorprendido de lo fácil que fue recibir la vacuna". "Bueno, por lo que puedo entender, fue bastante inofensiva", añadió la monarca sobre los efectos secundarios.



Desde el programa de implementación de vacunas del sistema nacional de salud británico afirman que los comentarios de la Reina sobre su experiencia con la vacuna suponen un valioso voto de confianza en el programa, que esperan sirva para reducir esas tasas de desconfianza hacia la vacunación que, según los estudios, se extiende mayoritariamente por las zonas más deprimidas económicamente.



La Reina también dijo que la rapidez que estaba llevando el programa de vacunación en el Reino Unido había sido "notable" hasta ahora. "Continuad con este extraordinario trabajo" añadió, animando a los responsables del sistema de salud.