Reino Unido registra el primer caso de un gato con coronavirus

Aunque este es el primer caso confirmado de una infección animal con la cepa del coronavirus en Reino Unido, señalan que "no hay evidencia que sugiera que el animal estuvo involucrado en la transmisión de la enfermedad a sus dueños o que las mascotas u otros animales domésticos sean capaces de transmitir el virus a las personas".

"Toda la evidencia disponible sugiere que el gato contrajo el coronavirus de sus dueños que previamente habían dado positivo en el test de COVID-19. Desde entonces, el gato y sus dueños se han recuperado completamente y no hubo transmisión a otros animales o personas en el hogar", explican.

Signos leves

"Este es un evento muy raro con animales infectados detectados hasta la fecha que solo muestran signos clínicos leves y se recuperan en pocos días. No hay evidencia que sugiera que las mascotas transmitan directamente el virus a los humanos. C ontinuaremos monitoreando esta situación de cerca y actualizaremos nuestra guía para los dueños de mascotas si la situación cambia", ha comentado la jefa de Veterinaria, Christine Middlemiss.

"Este es el primer caso de un gato doméstico que da positivo en la prueba de COVID-19 en el Reino Unido, pero no debería ser motivo de alarma. La investigación de este caso sugiere que la infección se propagó de humanos a animales, y no al revés. En este momento, no hay pruebas de que los animales domésticos puedan transmitir la enfermedad a los humanos", ha señalado la directora médica de Salud Pública de Inglaterra, Yvonne Doyle.