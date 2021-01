Reino Unido niega la libertad bajo fianza a Assange a pesar de rechazar su extradición a EEUU

Si bien las anteriores solicitudes al respecto han sido rechazadas, el equipo legal de Assange consideraba que esta vez había posibilidades de que éste fuera liberado a la espera de que se resuelva el recurso presentado por los fiscales estadounidenses, según informaciones del diario 'The Guardian'.

EEEUU recurre la denegación de extradición

En este sentido, según informaciones del diario 'The New York Times', Dobbin ha matizado que Assange no debe ser puesto en libertad porque "se ha mostrado suficientemente capaz de hacer lo necesario para evitar la extradición".