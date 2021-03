Reino Unido lleva una década infringiendo los límites de contaminación del aire

Tras el Brexit, Reino Unido ya no se encuentra dentro de la jurisdicción de los Tribunales de la Unión Europea, pero eso no ha sido ha si durante la última década. Y ahora el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que Reino Unido ha infringido “sistemática y persistentemente” los límites legales de contaminación atmosférica durante una década.



Esta es la primera sentencia judicial del TJUE post-brexit y, aunque Reino Unido ya no se encuentra en la órbita jurídica de la UE, aceptó la aplicación de las sentencias del TJCE en cualquier caso que hubiera sido iniciado mientras era miembro de la Unión Europea.



El Tribunal afirma en la sentencia que Reino Unido se ha saltado la ley al no abordar los problemas de contaminación en el menor tiempo posible y es que los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), principalmente de vehículos diésel, siguen siendo ilegalmente altos en el 75% de las áreas urbanas (entre ellas Londres, Manchester o Glasgow).