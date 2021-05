¿Qué debe hacer España respecto a la situación del jefe del Frente Polisario?

1. Se gestó mal, pero ahora ni un movimiento respecto al Frente Polisario, sería debilidad extrema

En la misma línea apunta el profesor Juan Tovar, quien destaca que no habría que trasladar al jefe del Frente Polisario a otro país, a pesar de la crispación que pueda surgir . "Creo que hacer eso sería dar una imagen de debilidad de España que no se podría permitir. No debería ser la solución. No sería aceptable hacer salir a esta persona después de una actitud de presión tan poco amistosa como ha tenido Marruecos. Eso invitaría a que se produjeran situaciones similares de cara al futuro. El Gobierno español debe estar preparado para todas las reacciones", señala el docente de la Universidad de Burgos.

2. Marruecos lleva una tendencia conflictiva, y necesita medidas coercitivas

Sin embargo, según explica el profesor Tovar, las cuestiones que han llevado a este conflicto no van a superarse simplemente con el cierre de esta crisis. "Esta crisis yo creo que no va a tardar demasiado tiempo en cerrarse, es puntual y coyuntural, pero no quiere decir que no vaya a poder repetirse en otras ocasiones. Esto es algo que de vez en cuando sucede de forma más bien cíclica sobre todo ahora que Marruecos parece estar siendo más asertivo en las cuestiones relacionadas con el Sáhara -ya reaccionó frente a Alemania-. Quizá se podría haber sido más sensible con las preocupaciones marroquíes", destaca el docente.