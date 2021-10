Despiden a una veterana reportera de televisión por rechazar ponerse la vacuna del coronavirus

La periodista, que trabajó durante 14 años en la cadena con sede en Springfield, Estados Unidos, compartió a través de las redes sociales la noticia de su despido, después de haber solicitado una exención religiosa para no ponerse la vacuna que fue rechazada.

"He tenido la suerte de contar tantas historias importantes y les agradezco a todos los que me han hecho el favor de dar una entrevista con poca antelación. ¡Trabajamos en plazos rápidos en el negocio de las noticias! Para todos los que me han observado y apoyado a lo largo de los años, muchas gracias. Tu lealtad y aliento han significado el mundo", continuaba agradeciendo.