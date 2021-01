Una reportera del 'New York Times' cuenta que tuvo covid y estuvo enferma 6 meses: "Sentía que me moría"

La editora Laura M. Holson tuvo covid-19 en abril del 2020 , pero siguió padeciendo síntomas hasta septiembre del mismo año. Así lo contó en una crónica para el 'New York Times', periódico donde trabaja y es editora visual.

Holson relata que el 17 de abril del 2020 dio positivo por covid. Los síntomas que presentó fueron tos, dolores corporales y fiebre alta , tras hacerse revisar por su médico personal descubrió que también tenía neumonía bacteriana. Aunque sentía que se moría, la periodista relata que no necesitó ser hospitalizada aunque si tomó antibióticos para frenar la neumonía.

Pero cuando esta cesó, los síntomas iniciales se mantuvieron. "Me quedé con tos, náuseas, fiebre y presión en el pecho que a veces era tan severa que sentí como si me hubieran colocado un yunque en la caja torácica y no pudiera recuperar el aliento", escribió en su crónica.