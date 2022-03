El reportero Olmo Blanco confirma la muerte de varios civiles, militares y un periodista en un bombardeo en Irpín

"Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico 'The New York Times' ha muerto tiroteado en Irpín. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate", ha apuntado Nebitov.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud de 'The New York Times' y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense, pero el medio ha matizado después que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete años sin colaborar.