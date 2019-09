Le retiran la victoria en una competición a una nadadora por "enseñar demasiado"

La decisión tomada ha generado un intenso debate entre la comunidad de natación y buceo de Alaska que es apoyada por algunos padres que consideran inapropiados esos trajes de baño . No obstante, todas las chicas de su escuela utilizaron el mismo traje, ya que fue elegido por la escuela, y sólo fue descalificada ella por violación de uniforme.

Annette Rohde, jueza de la competencia afirmó a Anchorage Daily News que: el traje de la joven "estaba tan arriba que podía ver una nalga tocando a la otra". La entrenadora de la chica, Laura Langford defendió que: "En un mundo donde a las jóvenes se les dice a cada momento que el lugar en el que están no son lo suficientemente buenas por miles de razones, la última cosa que necesitan hacer en competencias es escuchar este tipo de comentarios. Si no te gusta como se ve un traje de baño en el cuerpo de esa chica, entonces no mires; ellas son menores, niñas, y nadie debería estar mirándolas de ninguna otra manera".