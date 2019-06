Felipe VI, en Panamá: "Sin España no se entiende la historia de América, y sin América no se comprende la de España"

El rey Felipe VI ha defendido en su visita a Panamá que "sin España no se entiende la historia de América y sin América no puede comprenderse la historia de España". El monarca ha resaltado en su discurso el legado común de ambas partes. "España ha estado siempre con Panamá y nuestros vínculos no han cesado de fortalecerse con el paso del tiempo", ha recalcado.