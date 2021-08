Roban en la puerta de su casa las cenizas de su padre fallecido

Thomas Ewing, un hombre de EEUU, ha denunciado el robo de las cenizas de su padre. Al parecer, las dejó a cargo de una empresa de paquetería para que las trasladase de un domicilio a otro y, al no encontrarse en la vivienda, las dejaron en la puerta de su casa. Él nunca las encontró allí.

Sin embargo, la empresa de logística no cumplió con la petición del cliente y modificaron la fecha de entrega, según confirmaron en un correo electrónico. Ante esto, se puso en contacto con la compañía, pero era demasiado tarde: ya habían entregado dos de sus tres paquetes.

Y, cuando fue a su apartamento, no había nada. Habían robado sus paquetes, entre ellos, las cenizas de su padre. Según el mismo medio, la empresa no se va a hacer cargo de las cenizas porque no es un paquete permitido por sus políticas, pero sí investigarán qué ocurrió con la entrega.