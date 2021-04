El 'Robinson Crusoe italiano' dejará su isla tras varias amenazas de desalojo: "He renunciado a la lucha"

Mauro Morandi , un hombre de 81 años conocido como el 'Robinson Crusoe italiano' , ha vivido completamente solo durante más de 30 años en la isla mediterránea de Budelli , pero ahora, tras varias amenazas de desalojo, está resignado a rendirse a las presiones de las autoridades para que se vaya y se mudará a un pequeño apartamento, según cuenta 'The Guardian'.

"He renunciado a la lucha", admite. “Después de 32 años aquí, me siento muy triste por irme. Me dijeron que tenían que trabajar en mi casa y esta vez parece ser real". Las autoridades del parque nacional han argumentado que Morandi hizo cambios en su casa sin los permisos requeridos.