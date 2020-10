Ronaldinho anuncia que está contagiado de coronavirus: "Pronto estaremos juntos"

" Me hice los exámenes y di positivo, así que tendremos que dejar el evento para después . Pronto estaremos juntos", declaraba en el vídeo publicado en sus redes sociales.

Otros jugadores contagiados de coronavirus

El jugador brasileño no ha sido el único en contagiarse de la covid en el mundo del fútbol. El astro portugués Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus de Turín y ex del Real Madrid, también dio dado positivo la semana pasada. Fue la propia Federación Portuguesa de Fútbol la que lo comunicaba asegurando que se encuentra “bien, sin síntomas y en aislamiento”.



"Cristiano Ronaldo ha sido liberado del trabajo de la selección después de dar positivo en un test de COVID-19, por lo que no se enfrentará a Suecia. El internacional portugués se encuentra bien, sin síntomas y aislado", apuntaba textualmente el comunicado.