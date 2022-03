El jugador del Osasuna Rubén García llevará ayuda para las víctimas de la guerra en Ucrania

El club rojillo ha anunciado que su futbolista formará parte de un convoy que llevará material para los ucranianos. Él asegura que su motivación es tratar de hacer algo ante lo que está pasando y servir de ejemplo para que otros hagan lo mismo. "La semana pasada, el día prepartido, mi vecina me explicó un poco la situación. Se fue con un amigo hasta allí y trajeron con ellos alrededor de 15 personas desde allí. Me hizo recapacitar, pensar, me inspiró y dije qué puedo hacer yo como deportista de élite para ayudar", ha señalado el jugador.