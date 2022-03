Un portavoz de Rusia amenaza con "responder" a Bosnia como a Ucrania de unirse a la OTAN

"Siguiendo el ejemplo de Ucrania hemos mostrado lo que esperamos. Si hay alguna amenaza, vamos a reaccionar ", ha dicho en declaraciones a medios bosnios. No obstante, ha matizado que Moscú no cuenta con un plan respecto al país y ha insistido en que reaccionará "en base al análisis de la situación geopolítica".

En este sentido, ha sostenido así que Occidente es quien está amenazando a Bosnia y Herzegovina al señalar que "Rusia ya está preparando un plan al respecto". "No tenemos ningún plan. Responderemos cuando sea necesario dada la situación", ha indicado el embajador, que ha matizado que, no obstante, no existe consenso sobre la adhesión del país a la alianza atlántica.