Así lo ha hecho en la respuesta enviada este jueves a Estados Unidos a las propuestas presentadas por la Administración de Joe Biden en materia de seguridad europea, que Moscú considera "no constructivas" porque no han dado respuesta a los "elementos básicos" solicitados por Rusia previamente --la no expansión de la OTAN y el rechazo a la creación de bases militares en territorios que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética (URSS), principalmente--.