No está claro cuándo se grabaron las imágenes y un informe de TASS, la principal agencia de noticias de Rusia, tampoco especificó el momento del desfile. De hecho, ni siquiera mencionó que el Moskva había sido hundido.

Por otra parte, fuentes oficiales ucranianas han afirmado que algunos de los tripulantes fallecieron, aunque no ha facilitado pruebas de sus declaraciones. El experto Hi Sutton señala a El Mundo que "es posible que el desfile no transcurriera exactamente como se representa. Es creíble que el vídeo sea falso pero, si lo fuera, deberían haber estado presentes más marineros".