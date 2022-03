Los rusos piden que no se les meta a todos en el mismo saco: "No somos como Vladímir Putin"

"Es una catástrofe para Ucrania y lo es también para Rusia . Espero que no nos empuje a la Tercera Guerra Mundial este loco ", comenta Sozonov respecto a la gestión del presidente ruso, Vladímir Putin, quien amplía su ofensiva militar en el país invadido.

En Madrid vive uno de los pianistas rusos más reconocidos del mundo, Alexei Volodin. "Mi corazón está con los que están sufriendo, con las víctimas", explica el músico. De ahí que homenajé a Ucrania en sus conciertos junto a la Franz Schubert Filharmonia, aunque no comparta los vetos a los artistas: "No todos los rusos son como Putin, no todos le apoyan", añade al respecto.