En la instantánea, la empresaria posa sin filtros y sin maquillaje en un selfie que está acumulando miles de 'me gusta'. Bajo los hashtag "#selfiesunday y #nomakeup" (selfie del domingo y sin maquillaje) ha posado en bikini totalmente al natural.

La publicación ya ha superado los 800.000 'me gusta' en Instagram desde que se publicó.

La intérprete de Pina Auriemma en 'House of Gucci' explicó hace unos meses en una entrevista que ya no tiene miedo de mostrarse natural en redes sociales, posando en bikini o sin maquillaje, ya que lo considera algo "liberador".

"Me alegro de haber tomado muchas fotos, no me avergüenzo", aseguraba.