Pide la exhumación de Maradona para demostrar que es su padre biológico: "No tengo pretensiones económicas"

"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Maradona en la que estaba yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo", revela el joven al medio de comunicación 'BigBang News. "Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", contaba el joven en 2016 al mismo medio de comunicación.