Sumerge a su vecino en la oscuridad plantándole una valla pegada a su ventana tras una serie de discusiones

Un hombre residente en Portslade , Inglaterra , ha hecho pública la dramática situación que está viviendo después de que un vecino con el que había tenido una serie de discusiones decidiese, en una especie de venganza, instalar a escasos centímetros de su ventana una valla de madera de casi dos metros y medio , privándole así de luz natural a través de ella y sumergiendo su casa en la oscuridad , si no fuese por la luz artificial…

En este escenario, como recoge el medio británico The Sun , Rob denuncia que la situación, en ausencia de luz natural, ya está afectando a la salud de ambos y, concretamente Sarah, su esposa, de 38 años, puede revivir esos episodios de depresión.

Para mayor escarnio, su vivienda está adjunta a la propiedad de su vecino , Michael Fitzsimons, porque antañ o ambas formaban parte de un mismo edificio , por lo que al parecer este último no requería ni permiso de construcción para instalar la cerca que le ha plantado en la ventana.

En este escenario, la baza de Rob, –quien ha revelado que las primeras peleas se produjeron “cuando el vecino usaba herramientas eléctricas y su hijo tocaba música para ahogar el ruido”– es hacer pública la denuncia y aferrarse a la creencia de que su casa tiene lo que denomina como el estatus de “derecho de luz” , lo que significaría que, eventualmente, como indica The Sun, Fitzsimons sí podría verse obligado a derribar la valla.

Esa lucha, no obstante, no será fácil, y por supuesto no será barata: tendrá que recurrir a abogados para que solucionen el problema.