Muere Sean Connery: las mejores frases de una leyenda

Sean Connery , una de las últimas grandes leyendas del cine, inmortalizado por su rol como el agente secreto James Bond , ha fallecido este sábado a los 90 años de edad. El actor escocés ganó el Óscar en el año 1987 gracias a la película 'Los intocables'. Siempre destacó por su elegancia ante la pantalla y por su inteligencia perspicaz. Con su don de la palabra , dejó frases que quedarán para la historia. Todas las películas de James Bond interpretadas por Sean Connery pueden verse en mitele plus 007 .

James Bond

- Mira nena, hay ciertas cosas que no están permitidas, tales como beber Don Perignon del 53 a una temperatura superior a los 4º, es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos.

- Un martini seco, agitado, no revuelto.

Indiana Jones y la última cruzada

- No sabía que supieras pilotar aviones.

- La búsqueda del Grial no es arqueología. Es la lucha contra el mal. Si cae en manos de los nazis, los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra.

- Te juzgué mal Walter, sabía que venderías a tu madre por un vaso Etrusco, pero no que venderías tu país y tu alma a la escoria de la humanidad.

El nombre de la rosa

- Desde luego, no cuento con tu experiencia. Pero encuentro difícil convencerme a mí mismo de que Dios introdujera a un ser tan malo a la creación sin dotarlo con algunas virtudes.

- La risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe. Pues sin temor al diablo, no hay necesidad de Dios.

La caza del Octubre Rojo

- Lo que no acabo de entender es cómo puede honrar la memoria de los muertos matando a otro millón. Esto no es un combate, es un acto de locura, mi general. En mi opinión es usted un jodido idiota.

La Roca

Sol naciente

- Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad.

El primer caballero

- Un hombre que no teme a nada, es un hombre que no ama nada, y si tu no amas nada, ¿qué alegría hay en la vida?