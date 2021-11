El hombre acusado de secuestrar a Cleo Smith, golpeado en la celda y obsesionado con las muñecas Bratz

Kelly apareció en el tribunal por primera vez para escuchar los cargos, caminando descalzo. No se declaró culpable y no solicitó la fianza. Mientras tanto, Cleo, apodada ' Madeleline McCann de Australia ', fue fotografiada en los brazos de su madre, Ellie Smith por primera vez, un día después de reunirse con su familia.

Kelly usó una cuenta, bajo el apodo de "Bratz DeLuca ", para detallar su obsesión con las muñecas de moda Bratz, incluidas imágenes de una habitación en su casa llena de juguetes de niñas y fotos de él mismo conduciendo por la ciudad cargándolos. 'Amo a mis muñecas', escribió en una publicación, mientras que en otra decía: 'Me encanta llevar a mis muñecas a dar vueltas en auto, peinarlas y tomarme selfies en público'. En el tercero, se describió a sí mismo como "el pequeño mocoso de mamá".

A través de varios perfiles vinculados, Kelly afirmó ser padre de varios niños , incluida al menos una hija pequeña, aunque los vecinos dicen que no tenía hijos . Una de las cuentas de redes sociales vinculadas a Kelly incluso siguió a la madre de Cleo, Ellie Smith, quien usó su perfil para pedir ayuda para encontrar a su hija desaparecida de cuatro años después de que desapareciera el 16 de octubre. Cleo estaba jugando con juguetes cuando la encontraron.

El sospechoso no estaba en la casa cuando encontraron a Cleo, pero fue arrestado a una distancia 'corta'. El detective Wilde dijo que la familia de Cleo no lo conoce y que no es un delincuente sexual registrado, pero que es "conocido por la policía".