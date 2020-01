"Sentí que era una debilidad ser vulnerable": Selena Gómez en su entrevista más sincera con Jennifer Aniston

Selena Gomez acudió como invitada al programa de Ellen DeGeneres , en una edición muy especial, en la que la encargada de conducir en late show no fue la popular cómica estadounidense, sino la actriz Jennifer Aniston. Fue ella quien se encargó de entabla conversación con la cantante en la que probablemente fuese su entrevista más sincera y emotiva.

Una confesión a la que le siguieron las palabras que dedicó Selena a su nuevo single, 'Lose You to Love Me': "Esta es una canción muy reveladora. Y es estresante cuando estás poniendo todo tu corazón ahí. Y, sin embargo, siempre parece valer la pena, porque eso es lo que la gente realmente responde, es tu autenticidad, tu belleza y tu honestidad".