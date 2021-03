Una senadora de Nueva York propone enseñar identidad de género a los niños desde los 5 años

Una senadora demócrata del estado de Nueva York, Samra G. Brouk, ha patrocinado un nuevo proyecto de ley que aboga por incluir la educación sexual de manera obligatoria en las escuelas del Estado y que incluye, entre otras cosas, añadir lecciones sobre identidad de género en niños desde 5 años, según informa el New York Post.



Esta iniciativa legislativa estaría inspirada en distintos escritos de grupos educativos progresistas que abogan por la "Educación sexual para el cambio social" y que piden trasladar a las escuelas los estándares aprobados por el Consejo para la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos (SIECUS). Estos estándares incluyen recomendaciones para las escuelas tales como la enseñanza sobre la identidad de género en niños a partir de 5 años, charlas a partir de los 8 años sobre la utilización de bloqueadores hormonales para prevenir la pubertad en los preadolescentes que se identifican como transgénero o conferencias sobre "sexo vaginal, oral y anal" con niños a partir de 11 años.



En este último rango de edad, los 11 años, las recomendaciones del Consejo también incluyen estudiar las identidades de género "queer, bisexual, asexual, pansexual y otras" y recibir una adecuada educación sobre la utilización de métodos anticonceptivos. “Estoy muy preocupada por la incidencia inaceptablemente alta de violencia en las relaciones, acoso y agresión sexual y acoso online en nuestra sociedad actual. Debemos equipar a la próxima generación con las habilidades y la educación que necesitarán para prosperar", afirma Brouk en declaraciones al NY Post.



Pero la iniciativa legislativa no es del agrado de todo el mundo y algunas asociaciones de padres ya se han pronunciado en contra. “La constitución del estado garantiza una educación básica, pero en ninguna parte dice 'tenemos que preparar a nuestros hijos para que cambien de sexo si quieren'”, afirma Sam Pirozzolo del Sindicato de Padres de la Ciudad de Nueva York. “Tenemos escuelas en las que el 95% de los niños no saben leer o hacer matemáticas al nivel de su grado, ¿y ahora quieren incorporar estos complicados problemas de justicia social? Eso es una tontería", añade.