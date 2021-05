Entre las 19 víctimas se encuentra un joven de solo 19 años. A las puertas del hospital donde no han podido hacer nada por salvarle, su madre grita de dolor. La fiscalía investiga ahora 14 fallecimientos a manos de las fuerzas de seguridad.

"Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros", continuaba, para acabar pidiendo que "el gobierno de mi país tome medidas urgentes , PARE YA la violación a los derechos humanos y r estituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político."

Por su parte, Maluma ha compartido una bandera de su país en su cuenta de Instagram con el texto: "MI AMADA COLOMBIA. Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos. La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas, por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia, fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MÁS MUERTES, NO MÁS AGRESIONES".