La historia de Shamima: con 15 años se fue con el ISIS, aplaudió cortar cabezas y ahora quiere volver a Gran Bretaña

telecinco.es

Shamima Begum se fue a Siria porque odiaba la cultura occidental y quería formar parte del ISIS. Se casó casi nada más llegar y perdió dos hijos por desnutrición. Ahora con 19 años no quiere que su tercer bebé muera y desea volver a Gran Bretaña. La polémica está servida, porque como ciudadana británica tiene derechos, pero no se arrepiente de haber formado parte de la peor organización terrorista de la historia. Y no se inmutó cuando veía cabezas cortadas a su alrededor, "se lo merecían".

Huyó de Londres para unirse a ISIS. Ahora, con solo 19 años, está embarazada en un campo de refugiados y quiere regresar a Londres para criar a su bebé. Shamima Begum tenía solo 15 años cuando ella y dos compañeras de clase Kadiza Sultana y Amira Abase viajaron a Siria Era febrero de 2015 y las tres se casaron con soldados yihadistas a los pocos días de su llegada.

Shamima que no se arrepiente de su decisión, pero que ahora toca volver a casa. No es el primer bebé que Shamima ha engendrado, según desvela el Daily Mail, sino el tercero, pero los dos anteriores murieron desnutridos. Por eso ahora quiere que el pequeño pueda salvar su vida. The Times, la joven confiesa que ahora es momento de cuidar a su bebé. Dicepero que ahora toca volver a casa. No es el primer bebé que Shamima ha engendrado, según desvela el, sino el tercero, pero los dos anteriores murieron desnutridos. Por eso ahora quiere que el pequeño pueda salvar su vida. En una entrevista con el diariola joven confiesa que ahora es momento de cuidar a su bebé.

Su abogado cree que es una víctima y que no puede ser juzgada por pertenecer al Estado Islámico, pero el hecho de que no demuestre ningún arrepentimiento por haber formado parte del grupo terrorista no ayuda. La joven parece vivir en su propio mundo y dice que quiere llevar ahora una vida normal en Gran Bretaña con su esposo esposo jihadista Yago Riedijk, de 27 años, a quien conoció y con el que se casó tres semanas después de llegar a Siria. No lo tiene fácil porque hace meses que no sabe nada de él. Más ensoñación o locura, quién sabe. Aunque cuando lo desea, la joven es directa. "Sé lo que todos en mi casa piensan de mí, ya que he leído todo lo que se escribió sobre mí, pero solo quiero volver a casa para tener a mi hijo. Eso es todo lo que quiero ahora. Haré lo que sea necesario para poder volver a casa y vivir tranquilamente con mi hijo'.

Una historia que conmocionó a todo un país

El 17 de febrero de 2015, las tres chicas se van del Reino Unido a Siria cuando deberían haber estado en la escuela. El trío voló desde el aeropuerto de Gatwick a Estambul, Turquía, antes de continuar a Siria a través de tierra.

"Llevaba una vida normal en Raqqa, de vez en cuando bombardeaban y esas cosas. Pero cuando vi la primera cabeza cortada en un recipiente, no me desconcertó en absoluto. Era la de un luchador capturado en el campo de batalla, la de un enemigo del Islam. Pensé solo en lo que habría hecho a una mujer musulmana si tuviera la oportunidad".

Hasta 2017, el ISIS prohibió que las mujeres lucharan por ellas, pero quienes huyeron del régimen dijeron que en los últimos dos años algunas novias yihadis habían sido entrenadas en la guerra, usaban armas y construían bombas. Nadie sabe si Shamima participó activamente en matanzas o combates, pero sí que, según confiesa ella misma, su esposo se rindió a un grupo de combatientes sirios aliados a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y que no lo ha visto desde entonces.

El ministro de seguridad, Ben Wallace, confirmó hoy que Begum "tiene derecho a volver a casa" y se le permitirá regresar a Gran Bretaña si se presenta en un consulado británico en Irak o Turquía, pero no será rescatada a pesar de estar embarazada. "No voy a poner en riesgo la vida de británicos para buscar terroristas o ex terroristas en un estado fallido. Los ciudadanos británicos tienen los derechos de quienesquiera que sean, pero si se han unido al ISIS y regresan al Reino Unido, pueden esperar ser interrogados y, si es posible, procesados". ha declarado.

'Las acciones tienen consecuencias. Creo que el público reflexionará sobre por qué estas personas quieren regresar a un país que dijeron que odian". Y añadió. "Es preocupante que una persona no se arrepienta de formar parte del peor grupo terrorista de la historia".

Anthony Loyd, corresponsal del Times que la vio cara a cara la describe como "una alumna de 15 años que fue preparada y atraída por el califato, y cuatro años más tarde es una novia yihadi adoctrinada".

La opinión pública exige que a Begum se le impida regresar al Reino Unido por completo o que sea arrestada y encarcelada si ella pone un pie en suelo británico. Aunque no todo es tan claro en la realidad en un país donde solo uno de cada diez yihadistas que regresan ha sido procesado, un total de 40 ciudadanos en los últimos cinco años. Uno de cada seis británicos que se sumaron al ISIS ya está muerto. Todas las personas que vuelven son interrogadas para ver si suponen una amenaza para el país.

Nigel Farage ya ha dejado claro que "esta mujer no muestra ningún remordimiento por sus acciones, sigue siendo una yihadista comprometida y es totalmente inadecuada para venir a nuestro país". La historia de Shamima Begum da miedo y puede provocar una tormenta política en Gran Bretaña ahora enredada en el Brexit.

Un formulario para elegir marido

Hace cuatro años, la joven con solo 15 años llegó a la capital de ISIS, Raqqa, con otras amigas adolescentes. Fueron directamente a un hogar para "mujeres solteras". Llenaron formularios de registro y expresaron preferencias sobre con qué tipo de luchador querían casarse. Ahora considera que "el califato ha terminado" y que había presenciado "tanta opresión y corrupción que no creo que merecieran la victoria".

La señorita Begum huyó del último bastión de IS en Baghuz, en el este de Siria, mientras las fuerzas kurdas respaldadas por Occidente se acercaban a la ciudad. 'Yo era débil. No pude soportar el sufrimiento y las dificultades que conlleva permanecer en el campo de batalla. Pero también temía que el niño al que daría a luz moriría como mis otros hijos si me quedaba. Así que huí del califato. Ahora todo lo que quiero hacer es volver a casa en Gran Bretaña '. Dice que sus amigas están vivas pero sus maridos han muerto. La polémica está servida en Gran Bretaña, mientras la familia de la joven pide tiempo para procesar todo lo que ha pasado. No es para menos.