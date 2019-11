El desgarrador relato de una joven: su padre la violaba cuatro veces al día y la dejó embarazada

Clifton vivía con su padre desde los cinco años , después de que este y su madre se separasen. “Al principio fue amable, pero luego empezaron los abusos. Volvía de casa y me pegaba. Al final me acostumbré”, recuerda.

“Entendí lo que era el sexo cuando tenía nueve años y estábamos aprendiendo sobre eso en la escuela. Recuerdo la primera vez que recibimos educación sexual. Mi profesora nos dijo que nadie debía tocarte en ciertos lugares. Me sorprendió porque pensé que eso es lo que mi padre me hacía”, explica.

Tres embarazos

Aunque trató de evitar los abusos, terminó por no hacer nada. “Traté de contraatacar, pero solía hacerme más daño. Era más fácil no hacer nada”, dice. También lo intentó con súplicas. Entonces él prometió que no volvería hacerlo, pero no tardaba en repetirlo. “Pensé que duraría para siempre”, reconoce.