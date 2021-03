Sharon Stone denuncia un aumento de pecho tras una reconstrucción: "Cambiaron mi cuerpo sin permiso"

A los 63 años de edad y aprovechando el confinamiento , la actriz y modelo estadounidense Sharon Stone ha escrito sus memorias en las que, entre otras cosas, asegura que un cirujano plástico le realizó un aumento de pecho sin su consentimiento después de haber sido sometida a la extirpación de varios tumores y posterior operación de reconstrucción . "El doctor me dijo que irían mejor con mi cuerpo".

La conocida intérprete americana ha publicado la primera edición de sus memorias bajo el título "The Beauty of living twice", en español, "La belleza de vivir dos veces". A lo largo del relato de su vida, la actriz cuenta como en el 2001 tuvo que ser sometida a una operación quirúrgica para deshacerse de varios tumores en su pecho que, según asegura, "eran más grandes que mi propio pecho".