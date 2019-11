Hasta siete vehículos se ven implicados en un accidente en cadena en Rusia debido a las heladas

Si no que se lo digan a los protagonistas del vídeo. Mientras su coche estaba parados a un lado de la vía, esperando a que pasasen otros vehículos, uno de ellos patina sobre el hielo y, aunque intenta evitarlo, impacta contra ellos.

Un tremendo susto, que no acaba ahí. Solo unos segundos después, otro conductor pierde el control de su automóvil y corre la misma suerte.

El aparatoso accidente, sin embargo, no hizo que le temblase el pulso a los afectados, quienes no dejaron de grabar lo sucedido ni un solo instante. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún herido.