No solo son semillas: siguen llegando a EEUU todo tipo de paquetes misteriosos desde China

Kelley Litty, residente de Georgia, le dijo a WSB-TV que r ecibió mascarillas de China que no compró : "Pone China en la etiqueta de las mascarillas. 1,000 por ciento seguro de que no pedí ninguna mascarilla. Es una sorpresa completa. Y no no tiene sentido ". Faith Tankersley recibió unas gafas de sol falsas de Ray-Ban: "No creo que la gente envíe esto de buena voluntad en mi opinión. Solo temo que pueda haber algo perjudicial para ellos". En Nueva York, Dawn Proctor recibió un paquete de calcetines de China: "Sin factura adjunta. Sin nota adjunta. Los calcetines parecían haber sido usados. Todos nos reímos de eso. Pensamos que era extraño y los arrojamos lejos."

Consumer watchdog ya advirtió en un artículo de 2018 de que los clientes de Amazon estaban recibiendo artículos que no habían pedido. Una persona llamada Karyn, que parece ser del Reino Unido, comentó el artículo el 29 de julio de 2020 y dijo: "He estado recibiendo paquetes de China; no hay detalles del remitente que no sean una dirección postal que cuando se busca no dice mucho. He revisado todas mis cuentas on line y no se está tomando dinero, ¡son artículos como pegatinas de uñas para uñas falsas y una gorra de peluca! "Ninguno de los dos me sirve de nada. Parece una locura que me estén enviando cosas sin cargo que simplemente van a la basura".