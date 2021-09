Simon Biles contesta a sus críticos en Instagram: "No cambiaría nada de lo hice en los Juegos Olímpicos"

"Definitivamente no es la forma en que planeé que fueran los Juegos Olímpicos, pero no cambiaría nada. Estoy orgullosa de mí misma y de la carrera que he tenido hasta ahora. Estos Juegos Olímpicos no borran los logros pasados que he logrado ni definen quién soy como atleta. Me he esforzado tanto en los últimos dos años que la palabra abandono no está en mi vocabulario. para algunos de ustedes, esa puede ser la forma en que me definen, pero sigan hablando porque no puedo escucharlos con mis 7 medallas olímpicas que me sitúan como la gimnasta más condecorada de todos los tiempos, así como la gimnasta estadounidense más condecorada".