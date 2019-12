Sin miedo en el Sáhara: los españoles siguen viajando pese a la alerta terrorista

Cientos de españoles viajando a los campamentos a ver a los niños o a llevarles tras unos días en España. Creen que la advertencia de los servicios de inteligencia franceses, de que este hombre, líder del estado Islámico del Gran Sahara , puede actuar, no es real. Sí ha habido cancelaciones de familias que viajaban con sus hijos menores. Pero se calcula que en los cinco campamentos próximos a Tinduf en Argelia hay cerca de 500 españoles.

Robles señaló el lunes que tanto Naciones Unidas como el Gobierno de Argelia habían "confirmado" la alerta antiterrorista y añadió que eso dejaba claro que el aviso "no tenía razones políticas de ningún tipo" y su único objetivo era alertar de los riesgos en todo el Sahel. "Nosotros somos muy respetuosos con la decisión que quiera tomar todo el mundo de ir o no ir, pero no hay razones políticas de ningún tipo, nada más que constatar que hay una alerta terrorista", afirma la ministra.