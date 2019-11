Las sombras de la Gran Albania

Kosovo y Albania conforman juntos lo que los nostálgicos llaman la Gran Albania, un territorio con idioma común que comprende dos países, cargados de problemas y de futuro: Kosovo y Albania

La mente se le queda en blanco cuando le preguntamos por sus sueños, por lo que haría si mañana pudiera salir de casa. Dorina suspira y responde que prefiere no pensar en cosas que seguro no va a poder hacer, asume su secuestro. Ella es la mayor de cuatro hermanos, todos viven recluidos en la casa familiar, a salvo, porque las leyes del Kanun dictan que no se puede cobrar la venganza en el territorio seguro del hogar. También el jardín es zona franca, allí este código medieval, que dicta las vidas de miles de personas en Albania y Kosovo, dice que no puede derramarse sangre.