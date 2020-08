Se limitan a tapar con sombrillas a un empleado que murió mientras trabajaba en mitad de un supermercado

Estupor en Brasil tras la muerte de un hombre mientras trabajaba en un supermercado . La compañía no cerró la tienda y se limitó a tapar su cuerpo con unas sombrillas . Las críticas no han tardado en llegar.

El hombre se había empezado a sentir mal y falleció mientras estaba trabajando. La empresa tapó el cuerpo hasta que llegaron los equipos de emergencia pero no cerró la tienda.

Le han llovido las críticas por ello y la compañía no ha tardado en explicarse. Los trabajadores hicieron lo que manda el protocolo que, según su comunicado, es no tocar el cuerpo hasta que llega Emergencias. Sin embargo, admite que erraron al no cerrar el local.