El principal sospechoso del caso Madeleine confesó a su novia que estuvo en el lugar de su desaparición

Nakscije Miftari desvela una conversación de Brueckner a principios de 2014 en una reunión con amigos en su apartamento en Braunschweig, en el norte de Alemania: " Sé lo de Maddie, estaba cerca del hotel en ese momento . Yo vivía cerca, no voy a decir nada más. No soy un tipo estúpido, soy un hombre de negocios".

Se conocieron en 2013, un año antes de que Brueckner confesara que había estado cerca del lugar de la desaparición. Miftari tenía apenas 17 años y él poseía un quiosco en Braunschweig. "La primera vez que lo vi estaba hablando al teléfono. Colgó y dijo: 'Hola señorita, en qué puedo ayudarla?'. Me sorprendió, nadie antes me había tratado como a una dama. Cuando le pregunté cuánto debía pagar, me sorprendió: 'Nada, una señorita no tiene que pagar nada en mi quiosco'".