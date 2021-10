Un submarino nuclear estadounidense choca contra un objeto desconocido en el Mar de China

Un submarino nuclear estadounidense golpeó un 'objeto desconocido' mientras estaba sumergido en aguas internacionales del Pacífico, en la región de Asia. El incidente dejó a un total de 11 marineros heridos y parece que la planta nuclear del submarino no ha sido afectada. El incidente se produce en medio de crecientes tensiones en la región.

Fuentes de la Marina estadounidense han informado del misterioso choque que sufrió el submarino nuclear USS Connecticut, mientras se hallaba en aguas internacionales en el Mar de China Meridional. Los militares anunciaron que aún se estaba evaluando el alcance del daño y que la planta de propulsión nuclear y los espacios del submarino no se habían visto afectados, aunque el comunicado no ofrece detalles sobre el lugar donde ocurrió el incidente o el tipo de lesiones sufridas por los 11 marineros, aunque apunta a que las heridas no son "potencialmente mortales".