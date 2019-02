Vas a suicidarte, todos te odian: el bullying más cruel que tiene conmocionado a Australia

La policía de Queensland ha respondido al clamor provocado por el caso que no tiene conocimiento de una queja presentada como represalia a estos vídeos amenazadores. El Departamento de Educación no hizo comentarios sobre el caso, pero dijo que cualquier situación que amenace la seguridad de los estudiantes se toma extremadamente en serio.

"El acoso cibernético no es un problema para que las escuelas lo resuelvan de manera aislada, es un problema para toda la comunidad", ha destacado un portavoz de la misma. La fundación Do It for Bree, organización de ciberacoso, creada por la familia de la joven de Queensland Breannah Piva, una víctima de acoso que se suicidó en 2016, ha sentenciado: "El acoso escolar debe detenerse ya", en una publicación en Facebook en apoyo a la víctima.