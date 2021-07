El Supremo de Reino Unido declara legal la ley de alojar mujeres trans en cárceles femeninas

Los abogados de la reclusa han argumentado que permitir que las mujeres transexuales estén en cárceles femeninas "expone a las reclusas a un riesgo de agresión sexual que no se produciría de no existir esa asignación", recoge la agencia británica PA, lo que han considerado una "discriminación contra las mujeres cisgénero", algo que, no obstante, no pasa cuando los hombres transgénero son ubicados en prisiones masculinas, según los abogados.