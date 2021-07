El actor estadounidense Sylvester Stallone ha revolucionado las redes sociales al compartir su fotografía más familiar en la que no duda en presumir de sus hijas.

Junto a la imagen, Stallone gasta una broma sobre la altura de las jóvenes: "Soy un hombre muy, muy afortunado de tener hijos tan maravillosos y cariñosos que me trajeron nada más que alegría. ¡Ahora desearía que dejaran de crecer tanto!", exclama.

El actor de 75 años mide 1,78 metros, pero sus hijas no se quedan atrás: Sophia mide 1,70 metros y Sistine 1,75 metros. Todas posaron felices junto a su padre antes de ir a la proyección de 'Midnight in the Switchgrass', la película de suspense y crimen estadounidense en la que aparece la mediana de las hermanas, junto a Bruce Willis y Megan Fox.