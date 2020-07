Google impone el teletrabajo hasta julio de 2021: las grandes compañías se organizan desde casa

Se redobla la ciberseguridad ante el teletrabajo

Teletrabajando en la playa: los riesgos laborales, la otra cara de la jornada

Sin embargo, no todos son bondades. De hecho, los datos lo ponen en duda. Uno de cada cuatro españoles no se siente capacitado para teletrabajar, según un estudio de Randstad Workmonitor. Una parte de los profesionales españoles echan en falta medios para poder teletrabajar. Cuatro de cada 10 trabajadores de nuestro país considera que su empresa no les proporciona el equipamiento tecnológico necesario, según revela el resultado de las más de 13.000 encuestas realizadas por la empresa de trabajo temporal.