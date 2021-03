Las teorías de la conspiración sobre la polémica muerte de Lady Di se reavivan más de 20 años después

Algunos desconfían de la versión oficial

A pesar de que la versión oficial saliera reforzada tras la elaboración del informe que respaldaba la versión del accidente, las teorías de la conspiración continuaron apuntando a la intencionalidad de la muerte de la princesa Diana. Estas teorías, se siguen apoyando en ciertos factores que invitan a pensar que lo ocurrido aquella noche de verano en París, no fue fruto de una simple casualidad.

Un posible embarazo de Lady Di

Unos misteriosos comentarios de Diana, días antes de su muerte sobre una "gran sorpresa", habían empujado a la prensa a especular sobre un posible embarazo. Sin embargo, el informe forense determinó que no había pruebas ni rastro alguno de dicho embarazo en el cuerpo de la difunta.

Diana temía por su vida

Uno de los aspectos que más perturban a la opinión pública y que, según ha podido saberse, conserva gran verosimilitud es que la propia Diana de Gales temía por su vida. Paul Burrell, el mayordomo de Diana, sacó a la luz una carta en la que ella misma reconocía sentir que alguien podría estar urdiendo su muerte. “Estoy sentada aquí en mi escritorio hoy en octubre, anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. [...] está planeando 'un accidente' en mi automóvil, una falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza para dejar el camino despejado para que Carlos se case”.