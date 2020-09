Unos terraplanistas, rescatados en alta mar tras perderse cuando intentaban demostrar que la Tierra es plana

La odisea de una pareja italiana, con férreos pensamientos terraplanistas, casi acaba en tragedia si no llega a ser por los servicios de rescate. Ambos decidieron que, debido al coronavirus y a la imposición del confinamiento, lo pasarían mejor navegando en el mar. Así, decidieron montarse en su barco y comenzar un viaje hacia "el fin del mundo".

Un sanitario al servicio del Ministerio de Sanidad italiano encontró su embarcación navegando a la deriva en el Mar Mediterráneo ya que no se conseguían orientar al no saber utilizar la brújula que llevaban. Gracias a él, que les enseñó como usarlo, pudieron no acabar perdidos mar adentro.