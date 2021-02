Al menos 146 personas han resultado heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 registrado este sábado cerca de la costa de la región japonesa de Fukushima, que sin embargo no ha dejado ni muertos ni daños de consideración , aunque sí numerosos apagones eléctricos por todo el país.

La mayoría de las lesiones se produjeron por caídas. La Agencia de Regulación Nuclear de Japón que asegura que no ha recibido ningún informe anormalidades en las centrales nucleares de Fukushima I y Fukushima II . La agencia ha informado además de al menos nueve réplicas por encima de la magnitud 4 en la escala de Richter.

Suspensión temporal de la actividad en refinerías

ENEOS Holdings Inc. confirmó la suspensión temporal de las operaciones en la refinería de Miyagi , mientras que su unidad de Kanagawa se vio parcialmente afectada. La fábrica de acero Miyagi de JFE Holdings Inc . se cerró como medida de precaución , según la compañía, mientras que Nippon Steel Corp. ha confirmado que todas sus instalaciones estaban operando con normalidad.

Las líneas ferroviarias, las más afectadas

La ferroviaria East Japan Railway Co. ha indicado que parte de sus servicios de trenes locales y de alta velocidad permanecerán suspendidos hasta el lunes debido a daños en las líneas eléctricas.

East Nippon Expressway Co. anunció el cierre de una línea que conecta Fukushima y Miyagi debido a un deslizamiento de tierra, que no dejó heridos.