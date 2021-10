El drama de Thylane Blondeau, la 'niña más bonita del mundo': a quirófano por un peligroso quiste de ovario

Se sometió a cirugía hace un año después de que un quiste de ovario "explotara"

Tres meses después la modelo volvió a experimentar dolores

Tuvo que ser operada de urgencia por un quiste que había crecido 5,6 centímetros

Thylane Blondeau, considerada cuando tenía 6 años 'la niña más bella del mundo' por la revista TC Candler, ha revelado a sus 20 años que se ha sometido a múltiples operaciones durante los últimos doce meses por complicaciones con unos quistes de ovario, informa 'Daily Mail.. La modelo ha compartido una publicación de Instagram detallando sus problemas de salud junto a varias imágenes desde su cama del hospital.

La bella francesa explicó que se sometió a una cirugía hace un año después de que un quiste ovárico 'explotara en mi estómago'. Sin embargo, tres meses después volvió a experimentar dolores. "Al principio, todos (y yo) pensamos que se debía a la operación", escribió. “Este año vi a tres ginecólogos diferentes, he visto más de 4 centros de radiología en París y todos decían lo mismo,“ no te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza”.

Hace cuatro días, Thylane tuvo que ir a Urgencias porque "me dolía tanto la barriga que no podía soportarlo más y me dijeron que todo estaba bien, que tenía un quiste y que tendría que hacer un chequeo en 2-3 meses". Un día después acudió a un médico (Olivier Kadoch) que vio que el quiste, de 5,6 centímetros, estaba tocando un ovario, por lo que la envió al hospital a realizar una operación de emergencia.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Thylane 🦋 (@thylaneblondeau)

"Hoy finalmente me siento mejor, finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Estoy feliz de no haberme rendido nunca", dice efusivamente. "De esta experiencia he aprendido que cuando te duele el cuerpo, no lo dejes pasar y ocúpate de él, debes acudir a diferentes médicos hasta que alguno de ellos encuentre el problema y lo sane. Cualquier dolor, incluso los más pequeños, puede ocultar algo mucho más importante''.

Thylane agradece a su médico que "le salvara la vida"

Thylane continuó agradeciendo a su médico, "que literalmente me salvó la vida", así como a su madre por viajar desde el sur de Francia para estar con ella. Terminó su publicación rindiendo homenaje a su novio Ben Attal. "quien me ayudó desde hace 1 año con mis problemas de barriga ❤️".