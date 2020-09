Al menos dos muertos y 14 heridos tras el tiroteo durante una fiesta en la ciudad de Rochester, Nueva York

Las autoridades aún no han realizado arrestos ni han identificado a ninguna de las víctimas. El jefe de Policía describió el área como una "escena de crimen muy grande" y calificó el tiroteo como una tragedia. "Esta es otra tragedia en la que las personas están celebrando estas fiestas ilegales en casas que no están autorizadas. No es seguro debido al coronavirus, y si luego agregas alcohol y violencia, se convierte en una receta para el desastre", comentó Simmons.