Alison Perry Johnson necesitó 32 años para lograr su título

"Siempre supe que iba a volver para terminar", dice la mujer, de 50 años

Sus tres hijos se graduaron en pocas semanas de diferencia

Alisa Perry Johnson, de 50 años, se acaba de graduar en el Colegio Richard J. Daley con el título asociado en educación de la primera infancia que había perseguido durante los últimos 32 años. Y lo hizo el mismo fin de semana que su hijo de 22 años, Malik Johnson, se graduaba en la Universidad de Georgetown con una licenciatura en antropología.

Tres semanas después, su hija de 18 años, Makaela Johnson, se graduó en el instituto Lindblom y ahora irá la Universidad de Tuskegee con una beca del presidente completa. Y a los pocos días también se graduó su hermana Mia Johnson, de 14 años, en la Escuela Primaria Jesse Sherwood, la mejor estudiante de su clase de octavo grado.

Como cada vez más estudiantes en todo el país, esta mujer de Englewood (Nueva Jersey, EEUU) aprovechó el bajo precio de la matrícula que ofrece el sistema de colegios comunitarios, en medio de una creciente deuda estudiantil nacional. "Siempre supe que iba a volver para terminar", dijo Perry Johnson al 'Chicago Sun Times'.

"Solo quería asegurarme de que mis hijos recibieran apoyo y estuvieran preparados para cualquier cosa que quisieran hacer en la vida. Mi madre siempre decía: 'Cuando tienes hijos, esa es tu prioridad. Siempre puedes volver a lo que quieres hacer. Críalos primero y asegúrate de que estén bien '. Ese fue siempre mi enfoque ”, dijo la asistente de maestra de preescolar.

“Por supuesto, no pensé cuando les di a luz que llegaría el día en que todos se graduarían al mismo tiempo, porque todos están separados por cuatro años. Cuando me di cuenta, dije: 'Dios mío, ¿saben que todos ustedes se van a graduar y yo también?' Fui y me hice esta estola, con todas nuestras fotos. Decía: '¡Lo hicimos juntos!' ".

Llevaba arrastrando matemáticas muchos años

Y lo hicieron, ya que Perry Johnson había pospuesto durante mucho tiempo su última asignatura, matemáticas, porque no era buena en eso. Una vez que tomó la decisión de abordarlo, los tres hijos la ayudaron. “Mi hija mayor, cuando terminaba su tarea, me ayudaba con la mía. Mi hija menor, cuando terminaba la suya, también me ayudaba. Mi hijo, hacía Facetime conmigo y me decía: 'Está bien, ¿cuál es el problema de matemáticas de hoy?' ”, cuenta.

“El profesor Surgey Kuznetsov, del Kennedy-King College, fue un gran apoyo y paciencia. Me daba clases particulares los sábados y, si lo necesitaba, también los domingos. Mis compañeros de clase también fueron geniales. Una estudiante, Charlene, me ayudó muchísimo. ¡Obtuve una 'A' en la clase!".

City Colleges graduó a 4.105 estudiantes de sus siete campus el mes pasado; La ceremonia de Daley College se llevó a cabo virtualmente el 23 de mayo. La inscripción para las clases, tanto en persona como online, está abierta actualmente hasta el 26 de agosto.

“Todos vimos mi graduación como familia. Mi hijo y yo estábamos mirando en DC, porque el suyo era al día siguiente. Mis hijas lo estaban viendo en casa, junto con mis hermanas y mis padres. Cuando me llamaron por mi nombre y pusieron mi foto allí, todos estábamos muy emocionados ”, dijo Perry Johnson. “Fue increíble. Había sido una espera tan larga ".

Se había matriculado por primera vez en Daley College después de graduarse de Englewood High School en 1989, tomando clases aquí y allá durante dos años mientras trabajaba. “Cuando mis hermanos y hermanas pequeños crecieron, dejé la escuela para poder trabajar y ayudar a mi familia”, dijo.

Su padre, un trabajador de la construcción, y su madre, maestra de preescolar, todavía viven en la misma casa en Englewood donde criaron a sus seis hijos. No solo Perry Johnson, sino otros dos hermanos recogieron la pasión de su madre por la educación preescolar.

Perry Johnson trabajó en guarderías durante casi 20 años, tomando clases a rachas intermitentes mientras criaba a sus hijos. Para cuando el mundo entró en la pandemia, sus hijos la presionaron para que regresara, ya que todo estaba online. “Fue entonces cuando descubrí que lo único que me detenía era esa clase de matemáticas”, dijo.