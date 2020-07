Se contagia en una fiesta de coronavirus y un día antes de morir escribe un mensaje de arrepentimiento

“Algunos ya lo sabéis, pero la mayoría no. Me equivoqué, salí hace un par de semanas y contraje el coronavirus. El lunes me hice la prueba y se confirmó el jueves. Debido a mi estupidez, puse en peligro la vida de mi madre, mis hermanas y mi familia. Esa ha sido una experiencia muy dolorosa. Esto no es broma. Si tenéis que salir, llevad una mascarilla y practicad el distanciamiento social. No seáis unos malditos idiotas como yo”, escribía en la red social el 20 de junio, justo un día antes de fallecer.